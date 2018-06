Governo, Farina (Ania): tutti insieme per fare crescere il Paese

Roma, (askanews) - "Mando al governo un augurio di buon lavoro, siamo contenti che finalmente si parta, temevano di restare senza governo. E' importante che ci sia un governo ed è importante che ci mettiamo tutti, politici, operatori, cittadini, a lavorare per lo stesso obiettivo: fare crescere questo Paese, dare lavoro ai giovani, una priorità assoluta, e seguire tutti nel modo migliore". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente di Ania e Fondazione Ania a margine della presentazione delle iniziative organizzate dalla Fondazione Ania per la tutela della salute, sulle catastrofi naturali e per la promozione di stili di vita corretti.

"Noi assicuratori siamo davvero pronti a dare il nostro contribuito, che riteniamo possa essere davvero importante, in termini di miglioramento del 'welfare' dei cittadini italiani", ha sottolineato.