Melania riappare in pubblico, tweet dopo 25 giorni di assenza

Washington, (askanews) - Dopo 25 giorni di misteriosa assenza dalla scena pubblica e un intervento per un problema a un rene, la first lady Melania Trump è tornata sotto i riflettori, seppure in modo un po' defilato. Melania ha partecipato con il marito e presidente Donald Trump a un evento alla Casa Bianca per rendere omaggio alle famiglie dei caduti in combattimento. La stessa first lady ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter, a corredo di una foto che la ritrae seduta accanto al marito durante la cerimonia.

"Questa sera @Potus (acronimo che indica il presidente Usa, ndr) e io siamo stati onorati di rendere omaggio ai nostri eroi scomparsi. Grazie alle Gold Star Families che si sono unite a noi nella celebrazione e nel ricordo", ha scritto Melania.

La first lady non appariva in pubblico dallo scorso 10 maggio quando ha lanciato la sua campagna contro il bullismo. La sua assenza dalla scena pubblica aveva alimentato le teorie più disparate. "Congetture e assurdità", le ha definite la portavoce di Melania, Stephania Grisham, interpellata da Fox News e Cnn. "La signora Trump è una donna forte e indipendente che mette al primo posto la sua famiglia e, naturalmente, la sua salute, e che non cambierà a causa di giornalisti rabbiosi", ha aggiunto.