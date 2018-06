Nello zoo di Breslavia è nato un rarissimo cusco orsino

Melania riappare in pubblico, tweet dopo 25 giorni di assenza

Washington, (askanews) - Dopo 25 giorni di misteriosa assenza dalla scena pubblica e un intervento per un problema a un rene, la first lady Melania Trump è tornata sotto i riflettori, seppure in modo un po' defilato. Melania ha partecipato con il marito e presidente Donald Trump a un evento alla Casa Bianca per rendere omaggio alle famiglie dei caduti in combattimento. La stessa first lady ha ...