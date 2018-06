Marina Rei e Paolo Benvegnù in tour "Contro la disattenzione"

Roma, (askanews) - Si intitola "Canzoni contro la disattenzione" il nuovo progetto che unisce due dei più raffinati e sensibili artisti del panorama italiano: Marina Rei e Paolo Benvegnù.

"L'idea è stata quella di pensarci all'interno di un mondo in cui l'attenzione verso le cose, verso il senso delle cose sta venendo meno e allora perché non fare un concerto poeticamente di protesta: 'Canzoni contro la disattenzione' ha a che fare proprio con questo, riappropriarci anche del significato della parola e non della parola stessa, perché mi sembra che ultimamente, anche nel mondo della canzone, le parole siano un po' svuotate del loro senso", ha spiegato Benvegnù.

"Sarà un concerto con una scaletta abbastanza ricca, ricca di canzoni di Paolo, di canzoni mie, di alcune canzoni della canzone d'autore italiana che abbiamo scelto, ci sarà l'inedito che abbiamo scritto", ha preannunciato Marina Rei.

Il loro tour inizia il 14 giugno da Agliana, in provincia di Pistoia (Parco Sandro Pertini), per poi attraversare tutta l'estate e tutta l'Italia (15 giugno Sulzano, Brescia; 24 giugno Molfetta, Bari; 3 luglio Milano; 6 luglio Valdagno, Vicenza; 21 luglio Castro dei Volsci, Frosinone; 27 luglio Monte San Savino, Arezzo; 28 luglio Venaus, Torino; 29 luglio Treviso; 4 agosto Bordighera, Imperia; 24 agosto Rionero in Vulture, Potenza) e poi...

"Saremo tutti sul palco con i musicisti di Paolo, con una grande energia, un sacco di strumenti, andremo avanti per tutta l'estate, tra l'altro ci saranno altre date in aggiornamento, fino a settembre e poi quest'inverno io e questo caro ragazzo... Continueremo questo tour in maniera più succinta, minimale e saremo io e lui".

"Abbiamo avuto modo di provare in questi giorni per fare un po' di promozione, io e lui con la chitarra, è bellissimo, le nostre voci con la chitarra è qualcosa di bello di ricco, ognuno porta l'acqua al suo mulino", scherza Marina Rei.

Benvegnù e Rei avevano già collaborato nel 2012 scrivendo insieme il brano "I fiori infranti" e dopo varie collaborazioni la voglia di un progetto insieme. E se da cosa nasce cosa...

Nascerà un disco? Non so, al momento siamo concentrati su questo concerto che è già abbastanza ricco", afferma la cantautrice.

La cosa che a me piacerebbe fare è registrare molti concerti e trarne un sunto, perché a mio parere, lei è molto organizzata ma non sa che suona con un gruppo di debosciati, quindi ogni concerto sarà qualcosa di diverso", prosegue Benvegnù.

"Canzoni contro disattenzione è un concerto dove finalmente non tutto è perfetto, correte a vedere la bellezza dell'imperfezione e del fallimento alle volte", conclude.