Previsioni del tempo più accurate con Aeolus, satellite dell'Esa

Tolosa, (askanews) - Un occhio sempre acceso sulle evoluzioni e le velocità dei venti nell atmosfera terrestre per previsioni del tempo più accurate, con una precisione fino a 7 giorni; il satellite europeo Aeolus dell Esa (Agenzia spaziale europea), il primo che userà la tecnologia laser per la misurazione dei venti nell atmosfera, è stato completato negli stabilimenti di Airbus Defence and Space a Tolosa, in Francia ed è pronto per essere inviato allo spazioporto di Kourou, in Guiana Francese da dove il 21 agosto 2018 verrà lanciato nello Spazio con un razzo Vega, di costruzione Cuore del sistema: lo strumento laser a effetto doppler Lidar (Light detection and ranging), realizzato con la collaborazione di Leonardo-Finmeccanica e ribattezzato Aladin.