Immigrazione, Conte: non siamo razzisti ma basta traffico

Roma, (askanews) - "Non siamo, non saremo mai razzisti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato nel discorso che precede la richiesta di fiducia per il suo esecutivo. "Noi vogliamo che le procedure mirate all'accertamento dello status di rifugiato siano certe, veloci, anche per garantire più efficacemente i loro diritti e di non lasciarli nell'incertezza. Noi difendiamo e difenderemo gli immigrati che arrivano regolarmente sul nostro territorio, ma per garantire l'indispensabile integrazione dobbiamo non solo contrastare le forme più odiose di sfruttamento legate al traffico; dobbiamo anche riorganizzare il sistema dell'accoglienza assicurando trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici ed eliminando ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata".

Però "ove non ricorrano le condizioni per la loro permanenza ci adopereremo per il rimpatrio e perché siano elaborati accordi bilaterali fra l'Europa e i paesi di provenienza".