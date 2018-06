Conte: reddito cittadinanza commisurato a nucleo famigliare

Roma, (askanews) - "L'obiettivo del Governo è assicurare un sostegno al reddito a favore delle famiglie più colpite dal disagio socio-economico. Il beneficio verrà commisurato alla composizione del nucleo famigliare e sarà condizionato alla formazione professionale e al reinserimento lavorativo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in aula al Senato.

"Ci proponiamo, in una prima fase - ha annunciato - di rafforzare i centri per l'impiego, in modo da sollecitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la massima efficienza e celerità possibili. Nella seconda fase, verrà erogato il sostegno economico vero e proprio".

"Ci premureremo di intervenire - ha concluso Conte - anche a favore dei pensionati che non hanno un reddito sufficiente per vivere in modo dignitoso, introducendo una pensione di cittadinanza".