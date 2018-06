Cristiano Malgioglio fa il bis in Puglia: nuovo videoclip fra Gallipoli e Trani

Cristiano Malgioglio fa il bis in Puglia. Dopo Mi sono innamorato di tuo marito, il cantautore ha pronta una nuova hit per l’estate, con il videoclip girato ancora una volta in Puglia: Danzando danzando nasce con la collaborazione del dj salentino Fernando Proce, e ha tutte le carte in regola per diventare un successo. Malgioglio – autore di brani indimenticabili per Mina e Amanda Lear, fra i tanti, nonché concorrente dell’ultima edizione del Grande fratello – stavolta ha deciso di conquistare un certo Fernando, “danzando danzando”, come ripete nel ritornello. E per girare il video ha attraversato tutta la regione: riprese al porto di Trani e Cerignola (Torre Giulia), a Gallipoli (Samsara beach) e alle masserie Zucaro di Andria, ai piedi di Castel del Monte.

di Anna Puricella