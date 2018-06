Naufragio al largo della Tunisia: oltre 50 i migranti morti

Tunisi (askanews) - Sono oltre 50 i migranti annegati al largo del governatorato sud-orientale di Sfax, in Tunisia, mentre tentavano di raggiungere l'Europa. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Tunisi, aggiungendo che sono 75 i migranti tratti in salvo, tra cui 60 tunisini. Ma erano almeno 180 i migranti a bordo dell'imbarcazione affondata al largo delle isole Kerkenna. Come ha confermato ...