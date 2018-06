Giordania, migliaia di persone in piazza contro riforma fiscale

Amman, (askanews) - Migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza ad Amman, in Giordania, per protestare contro le nuove misure di austherity del governo e in particolare contro la riforma fiscale appoggiata anche dal Fondo Monetario Internazionale e le nuove tasse. Ci sono stati anche momenti di tensione tra la folla e le forze di polizia.

I manifestanti hanno invocato le dimissioni del primo ministro Hani Mulki. "Ascoltaci Mulki, il popolo giordano non si inginocchierà", hanno gridato, ripetendo in coro che "il popolo vuole la caduta del governo". E' il quarto giorno di proteste consecutive in Giordania, non solo ad Amman.