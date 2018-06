Salvini: stop al business dell'immigrazione clandestina

Roma, (askanews) - "Il mio obiettivo non è spostarli per l'Europa ma ridurre le partenze. Sicuramente chiederò un incontro al ministro francese perché c'è un evidente squilibrio della gestione, dei numeri e dei costi". Così il neoministro dell'Interno Matteo Salvini durante la visita a un hotspot in Sicilia.

"Nessuno mi toglie dall'idea la certezza che l'immigrazione clandestina sia un business, se non per tutti per molti. Quindi avere gente che fa soldi su bimbi che poi muoiono mi fa arrabbiare parecchio e continuo a ritenere che spendere quei soldi al di là del Mediterraneo sia meglio e più intelligente. Se poi c'è qualche ong che fa gratuitamente e volontariamente il suo lavoro per carità... Ce ne sono altre che lo fanno meno spontaneamente".