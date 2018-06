Fontana: calo demografico come la spagnola durante la guerra

Roma, (askanews) - Quello della Famiglia "è un ministero fondamentale, perché abbiamo un problema demografico enorme viviamo in un momento nel quale abbiamo un calo demografico che è paragonabile a quando ci fu la prima guerra mondiale con la spagnola e tutti gli economisti ormai sono d'accordo sul fatto che se non si inverte questa rotta, ci sarà un problema sia per il debito pubblico, addirittura l'ultimo def lo diceva, il debito pubblico aumenterà inesorabilmente anche per il Pil e poi anche per una tenuta sociale". Lo ha detto Lorenzo Fontana, ministro della

Famiglia e disabilità, lasciando il Quirinale dopo il giuramento.

"Sono contento che nel contratto ci sia il fatto di aiutare le famiglie perché il problema della natalità sta diventando troppo grave ed urgente, anche il Pd lo sa, penso che su certe politiche avremo un'ampia condivisione", ha aggiunto il neo ministro leghista.