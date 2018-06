Ginnika Expo, la urban culture all'Ex-Dogana di Roma

Roma, (askanews) - Il 2 e 3 giugno torna per la quinta edizione Ginnika, la prima convention italiana dedicata alle sneaker e alla cultura urbana che negli anni è diventata un punto di riferimento per il pubblico europeo. Un format "pioniere" in Europa, un contenitore unico di cultura street a 360°: dalla sneaker expo ai tornei sportivi, dalle conferenze ai live show e djset, fino ad ospitare il più grande market italiano dedicato a sneaker e streetwear.

Cuore dell'evento è la Sneaker Expo: Ginnika, grazie al proprio archivio storico di oltre 1500 paia di sneaker e materiale da collezione, può raccontare ed allestire un'esibizione unica nel suo genere. Grazie al supporto di Luigi Grottini, dello store Nomuri di Sanremo, l'esposizione vedrà in mostra modelli originali, materiale pubblicitario, supporti video e tanti pezzi d'archivio che vi faranno avere una panoramica completa della storia delle calzature sportive del '900.

Sport e Musica: oltre ai DJ set che scandiranno le due giornate dell'evento, quest anno sul palco di Ginnika si alterneranno con i loro live show Rkomi, Ghemon, Gemello, Do Your Thang e il producer The Night Skinny.

Quest'anno tra gli ospiti della manifestazione spiccano Jeff Staple, creatore del marchio Staple Design; Bobbito Garcia che presentera a Roma in esclusiva nazionale il suo nuovo documentario "Rock Rubber 45s"; Mark "SBTG" Ong che curera in collaborazione con Vans un workshop sulla personalizzazione delle sneaker e portera all interno di Ginnika un pop-up del suo famoso SBTG Surplus Store; Wes Tyerman, direttore creativo di Mizuno, che racconterà la rinascita del brand giapponese.

Dalla scena internazionale al nostro paese, Ginnika 2018 presenterà un focus sul Made in Italy con Leo Colacicco (LC23), Alberto Pepe (Southfresh) e Jimmy Spinelli (State of Mind) che racconteranno al pubblico come fare impresa in Italia in un settore come quello dello streetwear. Inoltre, Daniele Valente di Sneakers76 svelerà come il suo sneaker store di Taranto sia diventato negli anni un punto di riferimento per gli sneakerhead di tutta Europa.

Un altro punto forte del programma di Ginnika è lo sport: se il torneo di Basket sarà sponsorizzato da Peak (marchio amato da diversi giocatori NBA), Andrew Howe (campione europeo e vice campione mondali di salto in lungo) si unirà al pubblico di Ginnika per un allenamento di crossfit ad alta intensità, senza dimenticare l'area skate dove sfidarsi a colpi di trick.