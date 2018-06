Dazi, Mogherini: la Ue non è in guerra con nessuno

Bruxelles, (askanews) - Dopo i dazi su acciaio e alluminio imposta dagli Stati Uniti all'Europa e altri partner commerciali, il capo della diplomazia Ue Federica Mogherini ha detto che i Ventotto non sono in guerra con nessuno, ma difenderanno i loro interessi.

"L'Unione europea non è in guerra con nessuno. E non vogliamo esserlo, questo è fuori questione. La guerra non fa parte del nostro Dna o del nostro vocabolario, abbiamo già avuto abbastanza guerre nella nostra storia" ha detto Mogherini in una conferenza stampa a Bruxelles.