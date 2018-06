"Nuvole Sole", il video del racconto estivo di Manuela Padoan

Milano (askanews) - È in radio dal 1° giugno "Nuvole Sole", secondo estratto da "Alma", il primo album della cantautrice Manuela Padoan, uscito il 18 maggio. Il disco contiene 13 tracce scritte dall artista ed è stato arrangiato da Edu Hebling, che è anche co-produttore musicale.

"Nuvole Sole è un racconto estivo. Dentro ci sono la spiaggia, il ballo, i toni caldi, il raggae, la spensieratezza. L'ho scritta in una giornata uggiosa con la voglia di un raggio di sole - ha raccontato la cantante - parla di attesa e solitudine e del piacere che nasce nella compagnia e nel danzare con gli altri ... Il mio messaggio è che siamo noi a decidere quale sguardo dare alle cose e ai momenti, siamo noi che decidiamo se essere nuvole sole o nuvole che danzano con il sole. L'importante è avere la tranquillità di sapersi ascoltare, con pazienza. Tutto arriva. Anche la serenità di danzare in una giornata di nuvole sole o in una di nuvole e sole".

"Alma" è un viaggio tra le note che richiama sonorità diverse, dai toni più acustici ai suoni più elettronici, passando da brani più intimi e dolorosi ad altri più leggeri e divertenti. Ogni brano è pensato e ispirato a un set cinematografico, ogni storia ambientata in un film che si scrive passo dopo passo.