Luca Parmitano a comando della ISS: emozione, non me lo aspettavo

Roma, (askanews) - "Non me lo aspettavo assolutamente, volando con un equipaggio di tutto rispetto, Alexader Skvortsov è al suo terzo volo e davo per scontato che sarebbe stato lui il comandante".

Così Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e ten. col. pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, ha commentato al telefono la sua nomina a primo comandante italiano della Stazione Spaziale internazionale nella seconda parte della sua seconda missione di lunga durata a bordo dell'Iss, nel 2019.

"Ero appena atterrato a Houston - ha detto - ho acceso il telefonino per avvisare la mia famiglia e ho trovato una decina di messaggi e di chiamate dal mio capo che voleva essere richiamato. Io l'ho chiamato e mi ha detto che voleva essere il primo a dirmi che sarò io il comandante della missione 61. Quindi una grandissima emozione, è stata una sorpresa, doppiamente bello in questo senso".