Salvini: bella squadra, orgoglioso. Grazie a Berlusconi e Meloni

Roma, (askanews) - "Una bella squadra, un bel programma, sono commosso, orgoglioso e sento una grande responsabilità, spero di fare tante cose buone". Così Matteo Salvini commenta da Sondrio, all'incontro pre-elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco Scaramellini, a poche ore dall'incarico a Giuseppe Conte come premier del primo esecutico lega-M5S in cui Salvini sarà vicepremier, insieme a Luigi Di Maio e ministro dell'Interno.

"Juncker? Ma uno che è pagato per governare anche gli italiani non può dare dei corrotti a 60 milioni di persone"... Ha risposto Salvini ai giornalisti e ha aggiunto: "Penso, anzi sono certo che questo governo riporterà l'Italia a essere protagonista in Europa perché non abbiamo nulla da invidiare o da riparare dagli altri".

Poi un ringraziamento agli alleati del centrodestra: " Ci tengo a dire che ho sentito Berlusconi due o tre volte perché abbiamo fatto tutto mantenendo fede a una coalizione e cercherò di trasformare in azione i progetti di tutto il centrodestra a cui continuo a fare riferimento. Ringrazio anche Giorgia Meloni che si astiene sulla fiducia e che non ha chiesto nulla".