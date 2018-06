Salvini: "a casa loro" sarà una delle nostre priorità

Roma, (askanews) - "Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani, una delle mie priorità sarà di far sentire la mia vicinanza alle forze dell'ordine e a chi indossa la divisa rischiando la vita per 1200 euro al mese".

Lo ha dichiarato Matteo Salvini da Sondrio, all'incontro pre-elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marco Scaramellini, a poche ore dall'incarico a Giuseppe Conte come premier del primo esecutico lega-M5S in cui Salvini sarà vicepremier, insieme a Luigi Di Maio, e ministro dell'Interno.

"A casa loro sarà una delle nostre priorità - ha aggiunto Salvini - porte aperte per la gente per bene e un biglietto di sola andata per tornare a casa loro per chi viene in Italia pensando di far casino ed essere mantenuto a vita. Ci vuole pazienza e onestà, piano piano".