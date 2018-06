Il governo Conte giura alle 16. Salvini e Di Maio vicepremier

Roma, (askanews) - Sfumata l'ipotesi di un governo tecnico: Carlo Cottarrelli ha rinunciato all'incarico. Si insedia il primo governo giallo-verde, un governo politico con presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani".

Il giurista foggiano dopo la nuova intesa fra Movimento 5 stelle e Lega è stato reincaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, due incarichi in pochi giorni, un unicum nella storia italiana, ed è salito al Quirinale con la lista dei ministri già pronta. Oggi il giuramento alle 16.

E' nato un governo politico che potrà far fronte a eventuali e imminenti crisi finanziarie. Il presidente della Repubblica è apparso nel complesso soddisfatto: dopo la bocciatura di Paolo Savona all'Economia, il nuovo esecutivo dovrebbe rappresentare l'Italia e gli interessi dell'Italia in Europa, nel rispetto dei vincoli europei. Al ministero dell'Economia arriva infatti Giovanni Tria, economista, docente a Tor Vergata. Agli Esteri, a rassicurare alleati e istituzioni europee, Enzo Moavero Milanesi, già ministro agli Affari europei dell'esecutivo tecnico guidato da Mario Monti e, nello stesso ruolo, con Enrico Letta. I due leader di partito avranno i ministeri previsti: Salvini l'Interno, Di Maio il Welfare e lo Sviluppo economico. Ma rivestiranno anche il ruolo di vicepremier in tandem. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti.