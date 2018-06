Mattarella ringrazia stampa: si conclude un itinerario complesso

Roma, (askanews) - "Solo poche parole per ringraziarvi del lavoro svolto in tutte queste ripetute occasioni, in questo complesso itinerario che si è concluso con la formazione del governo. Grazie e buon lavoro per il futuro".

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ai giornalisti presenti al Quirinale che lo hanno salutato con un applauso, poco dopo l'annuncio della formazione del governo Conte che ha presentato la lista dei ministri.