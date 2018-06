Conte: lavoreremo per realizzare obiettivi contratto di governo

Mattarella ringrazia stampa: si conclude un itinerario complesso

Roma, (askanews) - "Solo poche parole per ringraziarvi del lavoro svolto in tutte queste ripetute occasioni, in questo complesso itinerario che si è concluso con la formazione del governo. Grazie e buon lavoro per il futuro". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ai giornalisti presenti al Quirinale che lo hanno salutato con un applauso, poco dopo l'annuncio della ...