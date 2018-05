Governo, Cottarelli ha rimesso l'incarico a Mattarella

Roma (askanews) - Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato di formare il governo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Come sapete - ha detto - negli ultimi giorni è stata riaperta e si concretizzata la prospettiva di un governo politico. Non risulta quindi più necessario formare un governo tecnico e ho rimesso al presidente della Repubblica il mandato che mi aveva conferito".

"È stato per me un grande onore lavorare per il Paese - ha aggiunto - anche se solo per qualche giorno. Un governo politico è la soluzione migliore per il paese, anche perché evita l'incertezza. Esprimo auguri di buon lavoro".