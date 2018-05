Boscaini (Federvini): la Cina è un osso duro per i vini italiani

Milano, (askanews) - L'Italia in fatto di vini non ha nulla da invidiare ai cugini francesi, anche se il mercato cinese per noi resta ancora un "osso duro". A tracciare il quadro dei mercati esteri per il vino italiano è Sandro Boscaini, presidente di Federvini e Masi Agricola. In occasione della presentazione della seconda edizione di Mister Amarone, il libro scritto dalla giornalista inglese Kate Singleton dedicato proprio a Boscaini, il presidente ha ricordato che "per il vino italiano ci sono dei mercati che sono dei must: gli italiani sono primi per valore negli Stati Uniti, primi per quantità in Germania, molto forti in Inghilterra, Canada, Svizzera. E se ci pensiamo bene che mercati sono? Sono quelli dove il vino è stato introdotto negli anni dai nostri migranti ed è stato poi proposto in pubblico dalla ristorazione italiana in seguito".

Ora che il vino è davvero "globalizzato", però, "noi dobbiamo veramente insistere per dire che non abbiamo nulla da invidiare ai nostri cugini francesi, i nostri vini sono di grandissima qualità abbiamo una varietà che nessun altro Paese si sogna, inclusa la Francia - ha osservato Boscaini - dobbiamo essere capaci e, come produttori, avere la volontà di esplorare mercati secondari che stanno diventando importanti e primari come la Scandinavia che è un ultimo arrivato nel vino e oggi cavalca bene il settore".

Nel mappamondo complessivo dei mercati, resta, però, un mercato ostico per i vini italiani. "La Cina per noi è un osso duro perchè lì manca la cognizione che l'Italia sia il Paese del vino - ha osservato il presidente di Federvini - la Francia è stata molto aggressiva e ha conquistato il mercato, noi non abbiamo mai fatto una promozione istituzionale forte in un Paese che conosce l'Italia per il fashion, per cui il vino resta secondario e purtroppo abbiamo una posizione che non è degna dell'Italia: siamo al quinto posto con fatturati imbarazzanti". Tuttavia una mano può arrivare dal "turismo: i cinesi vengono sempre di più, il settore pubblico si presenta e fa qualche manifestazione. Tutta questa coralità di voci può far sì che anche un mercato enorme come la Cina possa aprirsi al vino italiano di qualità".

Certo l'assenza di catene della grande distribuzione italiane in quei mercati è un pesante penalizzazione: "Questo è indubbiamente un grande problema - ha confermato - come invece è stata d'aiuto l'alta ristorazione. Purtroppo però l'alta ristorazione non c'è in certi Paesi, la Francia ha questo vantaggio: ha catene molto importanti e chiaramente Francia first non occorre dirglielo, lo sanno da soli".