Un mare di pannelli solari nel deserto messicano

Harvey Weinstein incriminato per stupro da grand jury di New York

Roma, (askanews) - Harvey Weinstein è stato incriminato da un grand jury di New York per stupro e abusi sessuali. Ad annunciarlo è stato il procuratore distrettuale di Manhattan. L'ex produttore cinematografico americano è accusato di violenze che vanno dalle molestie allo stupro da circa un centinaio di donne, ma è stato formalmente accusato, e arrestato dalla polizia di New York, solo per un ...