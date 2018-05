Scene da una performance: Matt Mullican sotto ipnosi a Milano

Milano (askanews) - Urla, rumori, movimenti, imprevedibilità. Matt Mullican ha replicato, dopo diversi anni, la sua celebre performance sotto ipnosi per il pubblico di Pirelli HangarBicocca a Milano. Un evento artistico eccezionale nel quale l'artista porta in vita "that person", una sorta di suo doppio segreto che spesso è anche al centro dei suoi lavori. La performance si inserisce nel public program per la mostra "The Feeling of Things" in corso nel museo milanese.