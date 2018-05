Mike Pompeo e il braccio destro di Kim insieme a cena a New York

New York, (askanews) - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yong Chol, si sono incontrati a New York per discutere, davanti a una bistecca, dello storico summit tra il presidente americano Donald Trump e il numero uno di Pyongyang previsto a Singapore per il 12 giugno, ma ancora in fase di definizione, tra molte incertezze.

Kim Yong Chol è il più alto funzionario nordcoreano a visitare gli Stati Uniti negli ultimi 18 anni. L'inviato di Pyongyang ha incontrato Pompeo in un appartamento di un diplomatico americano nell'East side di Manhattan per la cena, durata circa un'ora e mezza.

(Credit: Us Department of State)