Salvini: al governo solo con quel programma e quella squadra

Genova (askanews) - "Se ci permettono di lavorare con una squadra e con un programma che avevamo anche condiviso con migliaia di italiani nelle piazze noi siamo pronti, se preferiscono fare altri esperimenti sulla pelle degli italiani, vorrà dire che ci fermano adesso ma non ci fermeranno tra qualche mese". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Sestri Levante, in provincia di Genova, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.

"Non è che siamo al calcio mercato di agosto - ha aggiunto - c'è quel programma e quella squadra. Se va bene quel programma e quella squadra ci mettiamo la faccia e lavoriamo. Se qualcuno, per i motivi più bizzarri, perché non va bene all'Europa o a Berlino o ai mercati o alla Merkel o alle banche, mette in discussione il programma o la squadra, cosa possiam farci"?

"Se mi bloccano adesso - ha aggiunto il leader del Carroccio -

vorrà dire che girerò tutta Italia da nord a sud per chiedere

fino all'ultimo voto e avere la maggioranza per fare da solo

quello che in questo momento non ci fanno fare. Sono le ultime

ore vediamo cosa ci aspetta".