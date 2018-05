Salvini: Juncker contro il populismo? Non conosce la democrazia

Sestri Levante (askanews) - "E' gente che non conosce la democrazia e non rispetta i cittadini che votano". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando, a margine di un comizio a Sestri Levante, in provincia di Genova, il "contratto contro il populismo" auspicato dal presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker.

"Spero - ha concluso il leader del Carroccio - che sia l'ultima commissione europea non eletta da nessuno che fa politiche di fame e povertà sulla pelle dei cittadini perché sia Juncker che Oettinger dovrebbero parlare un po' per sé stessi e lasciare che gli italiani come tutti gli altri popoli europei si

autogestiscano".