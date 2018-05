Spazio, nuovo test supersonico per la navetta di Virgin Galactic

Terremoti, Fondazione Merloni per la rinascita dell'Appennino

Roma 30 mag. (askanews) - Una rete di privati ed imprese per sostenere la ripresa economica e sociale delle aree dell'appennino colpite dal terremoto del 2016. Con progetti innovativi che nascono dalle realtà ancora presenti sul territorio. Si tratta Save The Apps promossa dalla Fondazione Aristide Merloni che ha riunito in un convegno i protagonisti dell'iniziativa per fare il punto di quanto ...