Belgio, la Procura: l'attacco di Liegi è "omicidio terroristico"

Bruxelles (askanews) - L'attacco del 29 maggio 2018 a Liegi, in Belgio, in cui sono morte due poliziotte e un passante uccisi da un killer che ha urlato, "Allah akbar", come si sente in questo video amatoriale, è un "omicidio terroristico"; lo ha ribadito il portavoce della procura, Eric Van Der Sypt.

"I fatti sono stati qualificati come omicidio terroristico e tentato omicidio terroristico - ha spiegato - un giudice istruttore specializzato è stato messo a capo delle indagini e ha ordinato l'autopsia sulle vittime e un esame tossicologico sul killer, dobbiamo capire se l'assassino ha agito da solo".

Benjamin Herman, l'assassino di Liegi, ha ucciso tre persone e ne aveva

assassinata un'altra il giorno prima, subito dopo la sua scarcerazione. Secondo gli inquirenti l'uomo si era radicalizzato in carcere.