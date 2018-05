Spief, Mosca: siamo uno dei più grandi mercati al mondo

San Pietroburgo (askanews) - "Mosca è uno dei più grandi mercati al mondo". Lo dice ad Askanews Sergey Cheryomin, ministro del governo di Mosca e capo del dipartimento per le Attività economiche estere e le relazioni internazionali, a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.

"Gli investitori sono interessati all'economia di Mosca, perché è uno dei più grandi mercati al mondo, uno dei più promettenti; ci sono 50 milioni di abitanti in tutta la regione circostante, Mosca ha un budget molto stabile, è diversa dalle altre megalopoli al mondo e il governo della città ha un programma molto ampio di acquisti: ogni anno spendiamo una decina di miliardi in prodotti. Quindi il mercato di Mosca e l'ambiente di business è molto conveniente per investimenti in differenti campi: l'industria, i parchi industriali, il sociale, la sanità, l'educazione, la scienza e sicuramente il settore finanziario e anche il turismo. Tutti questi settori stanno mostrando dei buoni risultati. Stanno crescendo. Lo scorso anno abbiamo avuto una crescita delle entrate del 6.5%. Il budget è molto stabile".