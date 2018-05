Romeo e Giulietta a Roma. Giulia Luzi: "Sarà un gran finale"

Roma, (askanews) - "Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo", il musical prodotto da David e Clemente Zard, conclude il suo tour di successo a Roma, al Palalottomatica, con quattro recite: il primo giugno alle 21, il due giugno in doppia data (ore 16 e ore 21) e domenica 3 giugno (alle 17).

Un ritorno a grande richiesta, dopo due anni di assenza, e dopo il grande successo in tutta Italia (solo a Milano è stato in scena per 3 settimane per questa stagione).

Giulia Luzi dà il volto a Giulietta. Si prepara per il gran finale: "Arrivo nella mia città carica di tanti successi, perché è stata una ripresa di tournée veramente importante. Il pubblico è cresciuto, ci ama ancora di più, questo è per noi che ci facciamo il 'mazzo' su quel palco - è uno spettacolo molto impegnativo dal punto di vista fisico, psicologico e vocale - sempre ripagante di tutto. Arrivo a Roma già carica di tante emozioni. Chiudiamo questa tranche di tournée nella mia città e mi aspetto grandi emozioni".

Numeri da record per il musical. Lo spettacolo debuttava all'Arena di Verona nel 2013: ad oggi lo show è stato visto da oltre 900mila spettatori, rappresentato in 20 città, messo in scena anche in Turchia in lingua italiana. In Italia è stato insignito di quattro Oscar del Musical.

"Questo spettacolo ha ancora tanto successo, perché ha tanti elementi dalla sua parte. Il primo è quello delle emozioni che arrivano. La storia colpisce sempre tanto, l'amore fra due giovanissimi ragazzi. L'emozione che il nostro regista è riuscito a tirare fuori da ognuno di noi fa tantissimo. Si sente tantissimo l'emozione che sentiamo. Ed ancora le coreografie, i testi, la produzione".

Dopo il musical, cosa c'è nel futuro di Giulia Luzi? "E' un momento molto roseo, sto ricevendo molte proposte interessanti. Le sto valutando, sono proposte varie: dal teatro al cinema, fino alla musica e il canto".

La regia e la direzione artistica del musical sono di Giuliano Peparini; i testi sono firmati da Vincenzo Incenzo; le coreografie sono di Veronica Peparini.