Anziana maltrattata e chiusa "in gabbia" in una casa di riposo

Roma, (askanews) - Orrore in una casa di riposo per anziani di Roccagorga, in provincia di Latina. I Nas hanno scoperto, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, maltrattamenti nei confronti di un'anziana non autosufficiente, alla quale venivano spesso tirati i capelli, veniva più volte chiusa a chiave nella sua stanza, schiaffeggiata, strattonata, insultata e praticamente tenuta come in un gabbia, ristretta nel solo spazio del suo letto, chiuso con sbarre metalliche.

Sette persone sono finite agli arresti domiciliari e la struttura è stata sequestrata.