Babchenko, Lavrov: a indagini non iniziate già accusano Mosca

Tornano i Pokémon: 2 videogiochi con connettività con Pokémon GO

Londra (askanews) - Pokémon Company International e Nintendo puntano ancora sui Pokémon e annunciano nuovi videogiochi per la console portatile Switch: Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Pokémon: Let's Go, Eevee!, disponibili dal 16 novembre 2018 e Pokémon Quest, già disponibile. Questi nuovi videogiochi offrono ai fan dei Pokémon la possibilità di affrontare nuove avventure assieme a Pikachu o a Eevee,...