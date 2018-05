Belgio, attacco a Liegi: il killer aveva ucciso il giorno prima

Roma, (askanews) - Il giorno precedente alla sparatoria di Liegi, costata la vita a tre persone, Benjamin Herman, il presunto killer poi neutralizzato dalla polizia, aveva commesso un altro omicidio prima di raggiungere la città nella parte orientale del Belgio.

Secondo il ministro degli Interni belga Jan Jambon qualche ora prima dell'attacco di Liegi, il corpo di un uomo di 30 anni, Michael Wilmet, è stato scoperto in un'abitazione di On, nel comune di Marche-en-Famenne. La vittima era un conoscente di Herman e sarebbe stata uccisa a martellate. L'arma sarebbe stata ritrovata nell'auto dell'uomo a Liegi.

Mentre la polizia sta idagando per appurare un possibile legame tra l'uscita dal carcere di Benjamin Herman e una rapina commessa nella notte tra il 29 e il 30 maggio in una gioielleria di Rochefort, è spuntato un video amatoriale dall'alto in cui si vede il killer sparare per strada urlando Allahu Akbar.