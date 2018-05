Spief, Mosca smart city di lusso tra hi-tech e infrastrutture

San Pietroburgo, (askanews) - Nonostante la tradizionale serie di punti di riferimento come San Basilio e il Cremlino, la vita a Mosca è diventata straordinariamente urbana e moderna. Chi non ci è stato di recente, non lo sa, ma i numeri sono strabilianti. Mosca ha un tasso di adozione di tecnofinanza del 35%, superiore al 33,1% di New York. La capitale russa ha investito 600 milioni di dollari l'anno per servizi di e-government, automazione e piattaforme Internet of Things (IoT), ossia per diventare una vera smart city. E anche se è scesa nelle classifiche delle città che ospitano la maggior parte dei miliardari, i magnati che vivono lì ammontano ancora a un patrimonio netto collettivo di 217,6 miliardi di dollari.

Nel frattempo, nella regione circostante, lo sviluppo economico sta facendo passi da gigante. E attira investimenti come i 633 milioni di dollari in impianti integrati di produzione lattiero-casearia nelle regioni di Kaluga e Mosca, decisi al Forum economico internazionale di San Pietroburgo dal Fondo di investimento diretto russo (RDIF, il fondo sovrano della Federazione russa) e il conglomerato agricolo più grande del Vietnam TH Group. Ma come fa Mosca a essere così smart? Allo Spief lo ha spiegato ad askanews Sergey Cheryomin, ministro del governo di Mosca e capo del dipartimento per le Attività economiche estere e le relazioni internazionali:

"Mosca ha una legislazione molto buona, che offre interessanti opportunità alle compagnie straniere, per cooperare con il governo locale. Non molto tempo fa abbiamo lanciato molti progetti interessanti"

Da sempre uno dei settori che attirano più attenzione sono le costruzioni e le infrastrutture. Ma oggi ancora di più:

"Un progetto tra i più interessanti è la Nuova Mosca. In tutte le conferenze che abbiamo fatto con i rappresentanti del mondo degli affari, abbiamo visto un grande interesse in questo senso. Il governo di Mosca costruirà più di un centinaio di milioni di metri quadri in immobili. In questo territorio avremo almeno 1,5 milioni di persone residenti e verrà creato 1 milione di posti di lavoro".