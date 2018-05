Iliad sbarca in Italia: super offerta a 5,99 euro al mese

Milano (askanews) - Il gruppo di telecomunicazioni francese Iliad sbarca ufficialmente in Italia con una super offerta nella telefonia mobile da 5,99 euro al mese. L'annuncio è stata fatto dall'Ad di Iliad Italia, Benedetto Levi, nel corso della presentazione a Milano.

"Credo davvero che questa rivoluzione comincerà - ha detto - e non vedo l'ora di raccontarvi come".

Nel dettaglio, l'offerta include minuti illimitati verso tutti gli operatori in Italia e sms illimitati in Italia, Internet a 30GB al mese con una copertura 4G su tutto il territorio nazionale. Anche in Europa nell'offerta sono inseriti minuti e sms illimitati e 2GB al mese. Ci saranno inoltre chiamate illimitate verso 65 destinazioni in tutto il mondo. L'offerta, ha spiegato Levi, "è totalmente senza vincoli, senza costi di recesso e si è liberi di andare via quando si vuole". Questa offerta è garantita per sempre ed è disponibile per il primo milione di utenti. In futuro non si esclude un ingresso anche nel settore della telefonia fissa.

Gli investimenti sull'Italia sono superiori a 1 miliardo di euro nel medio termine, comprese le aste 5G e nella cifra sono compresi gli oltre 300 milioni già investiti nel 2017. Levi ha confermato che la società in Italia punta a

raggiungere un break-even a livello di ebitda con una quota di

mercato di poco inferiore al 10%.

Ad oggi Iliad Italia conta più di di 200 persone, nel medio termine punta a creare piu di mille posti di lavoro tra lavoro diretto e indiretto.