A Palermo sit-in del Pd a sostegno del presidente Mattarella

Roma, (askanews) - Un sit-in organizzato dal Pd a sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato organizzato a Palermo, città natale del capo dello Stato. Rappresentanti dem e semplici cittadini hanno esposto due bandiere, una italiana e una europea, testimoniando la propria vicinanza e il proprio ringraziamento al Presidente della Repubblica per aver difeso la Costituzione.

Per Fausto Raciti, segretario regionale del Pd, ci troviamo: "In un clima di messa in stato d'accusa politica se non formale del presidente della repubblica, per la semplice ragione di aver fatto valere le sue prerogative e avere difeso le istituzioni, a fronte di un tentativo da parte di una Costituente maggioranza parlamentare di portare fuori dall'Euro l'Italia essendosi dimenticati di averlo chiesto agli elettori".

L'auspicio del Pd, attraversato da profonde spaccature sia a livello regionale che nazionale, è che adesso, in vista di una nuova campagna elettorale, si possa ritrovare quella sintesi necessaria a potersi presentare compatti alle elezioni, come spiega Antonio Rubino, leader dei Partigiani del Pd:

"Sono sicuro che il Pd saprà trovare le ragioni dello stare insieme, del rigenerarsi velocemente e di essere il motore di una nuova e forte alleanza progressista di centrosinistra che crei un argine vero forte ed autorevole alla deriva che il paese rischia di aver se Salvini e Di Maio dovessero prevalere nuovamente alle urne".