Macron difende la copertina "Erdogan dittatore" di Le Point

Parigi, (askanews) - È "totalmente inaccettabile" che dei manifesti del settimanale francese Le Point, che in copertina ha bollato come un "dittatore" il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, siano ritirati dalle edicole "perchè sgraditi ai nemici della libertà", in Francia come all'estero. Lo ha denunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, con un post su Twitter.

"La libertà di stampa non ha prezzo: senza, è dittatura", ha aggiunto su Twitter il presidente della Repubblica francese.

Poco prima, anche la ministra della Cultura francese Francoise Nyssen aveva esternato su Twitter: "La libertà di stampa si basa sulla libertà di distribuzione. Non possiamo tollerare alcuna minaccia contro le edicole. Inaccettabile. @LePoint".