Gattinoni MdV investe sul brand e sugli agenti di viaggio 2.0

Taranto (askanews) - Gattinoni Mondo di Vacanze ha compiuto 35 anni. E li ha festeggiati insieme a circa 500 ospiti, tra agenti di viaggio del network e fornitori, all'appuntamento annuale che si è tenuto all Ethra Reserve di Castellaneta Marina, in Puglia. La convention è stata l occasione per incontri di business e di networking nell'area Expo e per fare annunci, come la secca smentita alle voci di una ipotesi di cessione del Gruppo. E' stata anche l'occasione per illustrare gli investimenti futuri e gli ottimi risultati di bilancio. Con un buon 2017 e un 2018 che promette bene, come ha spiegato il presidente del Gruppo, Franco Gattinoni

"L'anno è iniziato fortunatamente molto bene, siamo molto contenti. Adesso la sfida è mantenere questo trend positivo per tutto il resto dell anno. Il network Gattinoni Mondo di vacanze sta performando meglio del mercato, questo grazie alle nostre agenzie e ai servizi che il network mette a disposizione"

Ma i risultati acquisiti non sono certo un punto di arrivo.

"Il messaggio di oggi è di andare a recuperare tanti clienti che in agenzia forse non ci sono mai venuti. E una sfida che ci vede impegnati con le nostre agenzie e con tutti i nostri fornitori. Dobbiamo farlo con i nuovi strumenti tecnologici che Gattinoni Mondo di Vacanze sta mettendo a disposizione delle agenzie e con l utilizzo di una comunicazione nuova e più forte. Quindi con un brand forte legato alla conoscenza del mercato locale ma anche un brand a livello nazionale che nel mercato del turismo delle agenzie di viaggi oggi non c è più, è un po scomparso. Gattinoni Mondo di vacanze oggi sente anche un po l'obbligo di fare questo"

Una nuova radio per le agenzie della rete, un nuovo look per le vetrine e gift card personalizzate con il logo del punto vendita. Sono alcuni delle novità per consolidare il brand e l'identità delle agenzie. E poi tanta tecnologia. Secondo una ricerca del Politecnico di Milano presentata alla convention è nel rapporto tra l'on line e l'off line che si gioca la partita della professione. Come ha sottolineato Andrea Lamperti, tra gli autori dello studio.

"Il digitale abilita la gestione dei dati e le informazioni sui clienti. Sapere cosa il cliente ha ricercato o prenotato in passato, o semplicemente i suoi gusti, permette anche alle agenzie di offrire un'esperienza di viaggio più performante e vicina alle esigenze del cliente. Vedere internet e il digitale come strumento e non come competitor sicuramente potrà portare anche vantaggio ai punti fisici, che sono le agenzie sul territorio".