Il Coro Papageno: 40 detenuti incantano il pubblico a Bologna

Roma, (askanews) - Quaranta detenuti che incontrano e incantano il pubblico a Bologna: è successo presso la Casa Circondariale Rocco d'Amato eccezionalmente aperta al pubblico in occasione del concerto annuale del Coro Papageno, uno dei progetti di musicoterapia di Mozart14, l'associazione di Alessandra Abbado.

Dopo le esibizioni in Senato e in Vaticano del 2016 e il docufilm di Enza Negroni "Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel Coro Papageno", il Coro Papageno, diretto dal Maestro Michele Napolitano, si è presentato al pubblico ancora più numeroso e con un repertorio internazionale e trasversale che comprende due nuovi brani: il canto tradizionale africano "Siyahamba" e quello bolognese "Venendo giù dai monti". Un viaggio tra sacro e profano, colto e popolare che dalla monodia medievale al Rinascimento arriva, passando per Mozart e l Ottocento, alle sonorità dei canti tradizionali e al repertorio afroamericano.

"Assistere al concerto è sempre un'occasione unica per ascoltare dal vivo le voci del Coro Papageno," ricorda Alessandra Abbado, presidente di Mozart14 "un momento emozionante poiché si possono toccare con mano l'impegno, la passione e la determinazione dei coristi, detenuti e volontari, che portano avanti questo progetto voluto da Claudio Abbado nel 2011. Per loro è un momento importante" continua la Abbado "durante il quale dimostrare il percorso umano ed artistico compiuto lungo il corso dell'anno, un momento in cui dimenticare e far dimenticare la propria condizione di detenuti per essere "solo" uomini e donne che fanno musica insieme.".

A rendere ancora più toccante l'esperienza è stata la presenza di un vasto pubblico, quest'anno sono state superate le cento persone nella Chiesa Nuova della Casa Circondariale, tra cui anche familiari e amici dei detenuti coristi.

Al concerto erano presenti, oltre alla Direttrice del carcere dott.ssa Claudia Clementi, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l'Assessore alla Cultura e promozione della città Matteo Lepore, l'Assessore al Contrasto alle discriminazioni Susanna Zaccaria, il Responsabile Servizi Cultura e Giovani dell'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Gianni Cottafavi e il Garante dei diritti del detenuto del Comune di Bologna Antonio Ianniello.

"Portare avanti le attività del Coro Papageno è un impegno di cui l'Associazione Mozart14 si è fatta carico con gioia e convinzione, grazie anche alla costante collaborazione delle Istituzioni coinvolte, della Direttrice Claudia Clementi e di tutti gli agenti della polizia penitenziaria." continua Alessandra Abbado. "È un impegno che però comporta sforzi e fatiche nella continua ricerca del sostegno economico necessario".