Cottarelli: se mio governo non avrà fiducia al voto dopo agosto

Roma, (askanews) - "Ho accettato l'incarico di formare un governo come mi è stato richiesto dal presidente della Repubblica. Ovviamente sono molto onorato come italiano di questo incarico e ce la metterò tutta. Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il paese a nuove elezioni. Conto di presentare in tempi molto stretti la lista dei ministri al presidente della Repubblica. Mi presenterò quindi al Parlamento con un programma che in caso di fiducia includa l'approvazione della legge di bilancio per 2019, dopo di che il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria amministrazione e di accompagnare il paese a elezioni dopo il mese di agosto", ha affermato Carlo Cottarelli al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"L'ultima considerazione riguarda i rapporti con l'Europa. Un dialogo con l'Europa in difesa dei nostri interessi è essenziale e possiamo fare meglio che in passato. Deve essere un dialogo costruttivo nel pieno riconoscimento che, come paese fondatore dell'Ue, il nostro ruolo nell'Unione resta essenziale, come resta essenziale la continua partecipazione all'area dell'euro", ha sottolineato.