A Spief dialogo e business, modello vincente di Conoscere Eurasia

San Pietroburgo, (askanews) - Conoscere Eurasia ha creato un modello di capacità nel dialogo sul business anche in periodo di sanzioni. Ed è riuscita a coinvolgere due nomi importanti del business europeo a Mosca. Parla Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia: "Io non vorrei essere molto presuntuoso. Sia Philippe Pegorier che Frank Schauff sono nel nostro comitato organizzativo e attraverso di loro abbiamo incrementato la diffusione della nostra visione politica e della nostra proposta economica, sia in Francia che in Germania. L'idea che hanno in essere è incrementare l'azione di Eurasia sia in Francia che in Germania. Noi abbiamo avuto un incontro con l'ambasciatore tedesco a Mosca e il rappresentante della Ue in Russia, per allargare le nostre iniziative, nel futuro immediato, e nel prossimo anno, sempre con l'aiuto della Aeb, avremo un seminario a Bruxelles a marzo 2019 e si sta pensando di fare un seminario a Francoforte e anche a Parigi. Abbiamo un denominatore comune che ci spinge a lavorare insieme".