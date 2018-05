All'asta la più grande perla di acqua dolce al mondo

In Costa d'Avorio la prima edizione di Miss Handicap 2018

Abidjan, (askanews) - Lokou Getheme è la prima Miss Handicap 2018 della storia. Una manifestazione che si è svolta ad Abidjan, in Costa d'Avorio per sensibilizzare sul tema della disabilità e per far evolvere la mentalità di un popolo molto chiuso. Dieci giovani ragazze si sono sfidate per conquistare il titolo, ma soprattutto si sono mostrate senza paura davanti al pubblico: chi camminando con ...