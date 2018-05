A Forum Pietroburgo il monito di Putin contro il protezionismo

San Pietroburgo, (askanews) - Per Vladimir Putin è il protezionismo la vera minaccia che oscura l orizzonte dell economia globale e che può scatenare una crisi sistemica senza precedenti. Il presidente russo ha lanciato il suo monito dalla plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che ha condiviso con il presidente francese Emmanuel Macron, il premier giapponese Shinzo Abe, il vice presidente cinese Wang Qishan e la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde. Occasione per il presidente russo per condannare le sanzioni, l unilateralismo ancora una volta scelto dagli Usa con il ritiro dall accordo sul nucleare iraniano, ma anche per dire che proprio continuando a dialogare con Donald Trump questo accordo può essere salvato. Non tutto è perduto , secondo il leader del Cremlino, che ha incassato dal collega francese un invito a giocare nella stessa squadra , malgrado le tensioni, un esortazione a chiudere con 25 anni di incomprensioni . Macron ha detto che spera di tornare presto in Russia, ma questa volta per sostenere la nazionale francese, sempre che si qualifichi almeno per le semifinali dei Mondiali di calcio, al via il 14 giugno.