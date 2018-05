Storico voto in Irlanda, sì alla legalizzazione dell'aborto

Dublino, (askanews) - Storico voto in Irlanda: vince il sì alla legalizzazione dell'aborto e all'abrogazione dell'attuale normativa, una delle più restrittive d'Europa in materia, sull'interruzione di gravidanza.

Secondo gli exit poll, il sì ha vinto con il 68% dei voti contro il 32% che si è dichiarato a favore dell'attuale normativa.

"Grazie a tutti coloro che hanno votato oggi. La democrazia è in azione. Sembra che faremo la storia", ha scritto in un tweet il premier Leo Varadkar, che ha sostenuto la riforma.

Tra i votanti più giovani, 18-24 anni, la percentuale più alta di favorevoli, l'87%.

La legge attualmente in vigore in Irlanda consente l'aborto soltanto in pochissimi casi, tra cui il rischio per la vita della madre. Con l'abrogazione dell'articolo 8 della Costituzione irlandese l'interruzione di gravidanza sarà permessa entro le prime 12 settimane e tra la 12esima e la 24esima in circostanze eccezionali.