Nuovo accordo per Maire Tecnimont in Russia

San Pietroburgo, (askanews) - Accordo di Maire Tecnimont a San Pietroburgo, nell'ambito del Forum economico internazionale (Spief) con la società di costruzioni turca Renaissance Heavy Industries. Si tratta di un'intesa per un subappalto di costruzione che rientra nel progetto Amursky Gas Processing Plant, per il ritrattamento del gas che la società italiana sta portando avanti in Russia nella regione orientale di Amur per il gruppo Gazprom. L'amministratore delegato, Pierroberto Folgiero: "E' importante perché il contratto di Amursky firmato qui un anno fa prevedeva il subappalto a una primaria società di costruzione della realizzazione fisica dell'impianto. Contratto su base rimborsabile e abbiamo, insieme a Gazprom, identificato una delle migliori realtà internazionali molto esperta in questa parte del mondo. Quindi significa che oggi mettiamo un altro tassello importante su uno degli impianti più grossi al mondo, fondamentale per Gazprom e quindi fondamentale per noi. Il progetto è un track e come tutti i progetti prima si fa l 'ingegneria, poi il procurement dei materiali e poi si comincia a costruire e l'appalto alla società di costruzione è proprio in questa ottica. Quindi i prossimi passi sono avviare la costruzione meccanica, la costruzione civile è già in corso. Quindi la parte di preparazione del sito, di fondazioni. Quindi i prossimi passi saranno aumentare il passo e iniziare a montare l'impianto con questa società di costruzione molto esperta in questa parte del mondo. L'impianto è molto importante perché di fatto tratta il gas che verrà, una volta separato, fornito in pipeline ai cinesi. Quindi questo impianto fornirà il metano dando seguito a un contratto di lungo termine, un contratto enorme che la Russia ha firmato con la Cina".