"Facile", flashmob e concerto mobile: video dello Stato Sociale

Roma, (askanews) - "Facile" è il nuovo singolo de Lo Stato Sociale, tratto dall'album Primati, cantato esclusivamente dai ragazzi della band. Un video a metà fra un flashmob e un concerto mobile per le vie di Bologna.

Facile parla di stare bene con una persona; parla di prendere il meglio da chi ti sta accanto, è una canzone che racconta come insieme la vita possa diventare improvvisamente più leggera, senza mai diventare superficiale o priva di significati.

Per raccontare questo desiderio di condivisione, nel video ufficiale, diretto da Davide Spina e Matteo Bombarda, i regaz prendono d'assalto Bologna su un autobus turistico a due piani in una sorta d'improvvisata festa itinerante che loro hanno definito anche "un'invasione di presa bene". Il risultato è un qualcosa a metà fra un flashmob e un concerto mobile per le vie di Bologna. La festa è poi terminata in Piazza Maggiore dove i ragazzi sono stati raggiunti da 500 fan per uno abbraccio collettivo e un'ultima cantata.