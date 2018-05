Lello Arena: 100 anni all'Eliseo? Non è diventato un supermercato

Roma, (askanews) - "Il Centenario dell'Eliseo è una festa grande, perché non sono solo 100 anni di un teatro straordinario come l'Eliseo, ma sono cento anni di un teatro che non è diventato un supermercato, sono feste grandi": lo ha affermato Lello Arena, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, quella del centenario, del Teatro Eliseo.

Arena sarà in scena nel teatro di via Nazionale a Roma dal 27 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019 con il classico "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta con la regia di Luciano Melchionna.