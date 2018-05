Cosa c'è dietro un calciatore? C'è Spoglia-toy, al Piccolo Eliseo

Roma, (askanews) - Al Piccolo Eliseo di Roma è in programma dal 16 al 26 maggio 2019 lo spettacolo di Luciano Melchionna "Spoglia-toy": undici monologhi, storie di calciatori/toys, oggi inconsapevoli mostri che hanno scelto il calcio come gioco di libertà e gioia.

"Sono Gianluca Merolli, uno degli attori di Spoglia-toy che sarà in scena al Piccolo Eliseo nella prossima stagione. Spoglia-toy è uno spettacolo con la regia di Luciano Melchionna che racconta di una squadra di calcio con il suo allenatore che in realtà utilizza il calcio con il pretesto di raccontare di uomini". "L'obiettivo dello spettacolo è quello di riuscire a raccontare gli uomini che si trovano dietro questi idoli moderni, quindi calciatori per alcuni aspetti ma anche e soprattutto degli uomini con i loro limiti, anche le loro necessità di esprimersi in qualche modo. Il tutto è legato non soltanto alla squadra, ma anche alla società, che rappresenta sia la società sportiva che la società stessa e anche come dice Luciano (Melchionna, il regista, ndr) S.S. una società molto negativa, che in qualche modo stritola questi personaggi e persone. Cosa c'è dietro il calciatore? Ecco qua...".